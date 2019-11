Arianne woont in een watertoren: ‘Ik moest met een hoogwerker door het raam’

Natasja Froger vindt voor 4,9 ton monumen­taal pareltje ‘waar je in Amsterdam miljoen voor betaalt’

12 november Het is Natasja Froger in de tweede aflevering van haar programma Voor Hetzelfde Geld gelukt om een droomhuis voor deelnemers Jasper en Rianne te vinden. Na wikken en wegen verruilen ze dan toch hun kleine woning in Amsterdam voor een herenhuis van 147 vierkante meter in het pittoreske Buren.