Arnhemse woontoren razend populair: loten voor appartement

De huren gaan vandaag omhoog, dit zijn de regels

1 juli Als je in een huurwoning van een woningcorporatie woont, is de kans groot dat vanaf vandaag de huur omhoog gaat. Over de fikse prijsstijgingen voor sociale woningbouw is de laatste jaren veel te doen geweest. Dit jaar blijven de verhogingen beperkt. In de vrije sector geldt echter geen maximum.