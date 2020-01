‘Bankstel is levensgevaarlijk bij woningbrand’

Een bankstel vormt een levensbedreigend risico in combinatie met vuur. Zeker een kwart van alle fatale woningbranden begint in bankstellen, luxe stoelen en matrassen, stelt het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV).

Vooral gevaarlijk is de grote hoeveelheid giftige rook afkomstig van kunststofschuim in bankstellen (vaak zacht purschuim), zegt René Hagen. Hij is lector Brandpreventie bij de Brandweeracademie van het IFV. Eerdere experimenten met banken en matrassen van datzelfde instituut laten zien dat het vuur zich bij brand snel in alle richtingen verspreidt en dat binnen tien minuten veel warmte en rook vrijkomt.

In een flat in Arnhem-Zuid kwamen vorige week een 39-jarige vader en zijn zoon (4) om het leven toen zij met hun jonge gezin vast kwamen te zitten in een lift. Die kwam stil te staan nadat in de portiek van de flat brand ontstond. De oorzaak: vuurwerk dat op een achtergelaten bankstel belandde, stelde de politie na onderzoek.

Of de giftige rook van de bank vader en zoon fataal werd, is nog onbekend. Maar volgens Hagen zouden de nodige doden en gewonden voorkomen kunnen worden door brandveilig meubilair.

Ongeveer 25 procent van de woningbranden met dodelijke afloop komt tot stand bij een beklede stoel, bank of matras, concludeert het IFV op basis van onderzoek in binnen- en buitenland. Dat percentage zou mogelijk nog hoger liggen, omdat vaak niet bekend is bij welk voorwerp een brand is begonnen

Geen aanvullende regelgeving in Nederland

In tegenstelling tot bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk, bestaat in Nederland geen aanvullende regelgeving voor de brandveiligheid van meubilair in een huis, vertelt Hagen. En dat frustreert hem ‘heel erg’. ,,Als alle bankstellen al veilig waren geweest, had het bankstel op het Gelderseplein in Arnhem ook niet gebrand. Google maar eens op ‘bankstel in brand’. Dan krijg je tientallen hits voor Nederland.’’