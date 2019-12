Belangrijke tips voor het kiezen van de juiste kleuren in je interieur

Ga je verhuizen? Of wil jij je interieur helemaal omgooien? Denk dan voor je aan de slag gaat goed na over de kleuren die je wilt gaan gebruiken. Styliste Denise van den Berg weet welke kleuren goed bij elkaar passen.

Smaken verschillen en iedereen heeft een eigen voorkeur wat betreft het kleurgebruik in het interieur. Je eigen smaak kan in de loop van de tijd veranderen en dus is het belangrijk dat je je goed laat inspireren voor je aan de slag gaat.

Tip van van de stylist: ,,Maak op Pinterest een bord ‘kleuren’ en verzamel hierin alles wat je mooi vindt aan gekleurde wanden. Als je bord enigszins gevuld is, zal je zien dat er één kleur telkens terugkomt, dat is dan duidelijk jouw favoriete kleur!”

Complementaire combinaties

Houd je van een uitdagend interieur met een levendige uitstraling? Dan passen complementaire kleurcombinaties wellicht goed bij jou. Dit zijn kleuren die tegenover elkaar liggen op de kleurencirkel en zorgen voor een groot contrast. Je kunt bijvoorbeeld blauw met oranje combineren of rood met groen, deze kleurencombinaties geven een krachtige uitstraling.

Als je kleuren kiest die super dicht bij elkaar liggen, moet je er volgens Van den Berg wel voor zorgen dat ze genoeg contrast hebben. ,,Neem bijvoorbeeld van de ene kleur een lichte variant en van de andere een donkere.” Als je dat niet doet dan lijkt het al snel dezelfde kleur, dat wil je natuurlijk voorkomen.

Volledig scherm © Orlova Maria - Unspalsh

Harmonieuze kleuren

Als je je interieur liever wat rustiger houdt, kun je kiezen voor harmonieuze kleuren. Dit zijn de kleuren die naast elkaar op de kleurcirkel liggen. Je kunt bijvoorbeeld gaan voor rood-oranje of groen-geel. Het is mooi om deze te combineren met neutrale tinten zoals wit of grijs. Met harmonieuze kleuren creëer je een fijne en huiselijke sfeer in jouw interieur. ,,Momenteel zien we veel terra-tinten, deze combineren erg mooi met de neutrale tinten.” Ook kun je deze volgens Denise makkelijk terug te laten komen in accessoires.

Ton sur ton

Het is niet altijd nodig om met verschillende kleuren te werken. Ook met toon op toon tinten, ook wel ton sur ton, kun je een supermooi effect creëren in jouw interieur. Je kunt gaan voor één kleur en deze aanbrengen op zowel muren als raamwerk en kasten, zo krijgt de kleur toch elke keer net even een andere uitstraling door de verschillende ondergronden.

Volledig scherm © Eigen Huis & Tuin

Wil je meer kleurnuances creëren? Dan kun je ook werken met lichte en donkere tinten van deze kleur. Met toon op toon kleuren krijgt je interieur een rustige, kalme uitstraling en ontstaat er een mooi geheel in je interieur. Zo is het volgens Denise van den Berg bijvoorbeeld erg leuk om met verschillende blauwtinten te werken. Een blauwe muur kan prima samen met een blauw vloerkleed en verschillende blauwe kussens op de bank. ,,Op deze manier heb je wel veel kleur in je interieur, zonder dat het te druk wordt!”