Beste glazenwassers van Nederland geven tips voor streeploze ramen

Het kampioenschap in Houten is gewonnen door Marco Yasar. Hij lapte drie ramen in de vliegensvlugge tijd van 11,96 seconden. De professionele glazenwasser mag dan de beste zijn, maar thuis raakt hij liever geen raam aan. ,,Dan heb ik er een grondige hekel aan. Dus dan huren we iemand in. Voor de rest vind ik het een heerlijk beroep. Je bent toch een vrije vogel op je ladder, en wat mij betreft kan ik er niet hoog genoeg op staan. Hoe hoger, hoe liever het me is. Hoogtevrees heb ik niet. Als je hoogtevrees hebt, moet je geen glazenwasser worden.”