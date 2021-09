Bewaar je regenwater voor later: ‘Je zult zien dat je tuin nog meer leven krijgt’

Vorig jaar kampten we met een gortdroge zomer, die van dit jaar viel grotendeels in het water. Dat we met extremere weersomstandigheden moeten dealen – denk aan hevige stortbuien – staat als een paal boven water. Nederlanders kunnen wel tegen een spatje, maar op de in heftigheid toenemende hoosbuien is ons land niet ingericht. Of misschien wel: niet meer ingericht.