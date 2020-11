Bewoners bouwen zelf een flat: ‘Het is fantastisch om je eigen huis te kunnen bedenken’

Gaston Siegelaer (54) mag met recht een kritische koper worden genoemd. Tijdens een zoektocht naar een huis of appartement in Delft kon hij naar eigen zeggen eigenlijk niets van zijn gading vinden. Ook al heeft hij best iets te besteden en worden rond het station in Delft huizen in alle soorten en maten gebouwd. Bovendien is Delft een stad waar regelmatig monumentale panden in de verkoop gaan.