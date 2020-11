Bewoners moedeloos: na rioolkast nu een boom voor de deur

Willemien woont in een huis dat haar vader ontwierp: ‘Een huis van hem voelt als een warme jas’

13 november Wonen in een huis ontworpen door je eigen vader: voor Willemien Zantinge, dochter van de bekende Twentse architect Nico Zantinge, is het al ruim 25 jaar realiteit. In een boekje dat vandaag verschijnt, schrijft ze over zijn scheppingen.