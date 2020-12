Bewoners van deze superduurzame sociale huurhuizen verdienen geld dankzij zonnepanelen

Mijn Tuin Na 20 jaar wachten hebben Saskia en Jan dan eindelijk hun droomtuin: ‘Het was echt een jungle’

8 december Saskia en Jan wonen sinds 2001 in een fijn huis aan het water. Maar al net zo lang was de tuin hun een doorn in het oog. Door een samenloop van omstandigheden is het er nu eindelijk van gekomen de tuin aan te pakken. En dan maar meteen goed ook. Wij gingen bij hen langs voor de rubriek Mijn Tuin.