‘Bij deze temperaturen kan er een leger aan beestjes binnenkomen’: zo houd je je keuken bacterievrij

SchoonmaaktipAls je niet oppast, worden je aanrecht, vaatdoek en snijplank een bron van bacteriën met deze zomerse temperaturen. Schoonmaakexpert Marja Middeldorp vertelt hoe je ze in deze hitte goed schoon krijgt én houdt. In deze rubriek helpt ze elke week om alledaagse problemen op te lossen.

,,We kunnen lekker naar buiten en genieten van het weer’’, zegt Marja. ,,Maar je huis is er ook nog steeds. Daar loop je af en toe naar binnen of kom je ’s avonds thuis. En dan moet je niet vergeten dat het huis, en met name de keuken, in deze warme tijd wat extra hygiëne nodig heeft.’’ Want bacteriën en ander ongedierte houden van warmte, kruimels en etensresten.

We noemen drie belangrijke zaken, die je met deze temperatuur in de gaten moet houden.

1. Ruim de keuken goed op

We beginnen met een inkoppertje, maar desalniettemin belangrijk: vergeet niet om de keuken goed schoon te houden. ,,We zetten zeker ’s avonds vaak de ramen en deuren open om nog even afkoeling te krijgen, maar dan kan er ook een heel leger aan beestjes naar binnen komen om te kijken of er nog wat te eten valt. Die hebben ook wel zin in een stukje overgebleven barbecuevlees’’, zegt Marja. ,,Laat dus geen afwas of etenswaar staan en haal meteen een (schone!) vaatdoek over het aanrecht.’’

2. Hou de vaatdoek fris

Terwijl je de keuken aan het straktrekken bent, doe je de vaatdoeken en sponsjes even in goed heet water. Het moet warmer zijn dan 60 graden, want rond die temperatuur krijgen bacteriën het benauwd en zullen ze het niet overleven, legt Marja uit. ,,En dat is wat we willen. Laat dat even trekken, spoel ze goed uit en laat ze drogen. Eventueel kun je er nog een druppel afwasmiddel bijgooien.’’

De wasmachine kan natuurlijk ook: houd je wel aan die 60 graden. Vervang zeker in de zomer elke dag je sponsjes en vaatdoeken, zegt Marja.

Eiwitten stollen als je ze met warm water schoon­maakt. Maak de plank dus eerst schoon met een fikse straal koud water

3. De (houten) snijplank grondig schoonmaken

,,Als je verschillende dingen achter elkaar snijdt op één plank, krijg je kruisbesmetting. Dan hebben allerlei verschillende bacteriën vrij spel’’, vertelt Marja. Dus het devies: maak de plank steeds tussendoor schoon. ,,Op een snijplank waar je net vlees hebt gesneden, zitten bijvoorbeeld eiwitten van het gesneden vlees. Deze stollen als je ze met warm water schoonmaakt. Maak de plank dus eerst schoon met een fikse straal koud water en een stevige afwasborstel. Dan zie je het wit worden.’’

,,Als je hem goed hebt afgespoeld, dan maak je hem schoon met een klein drupje afwasmiddel en heet water totdat de plank de normale (houten) kleur terugkrijgt. Zet hem rechtop neer om te drogen, anders trekt-ie krom.’’

Heb je de snijplank al een tijdje niet goed schoongemaakt? ,,Dan moeten we even iets extra’s doen’’, zegt Marja. ,,Leg de plank in heet water met wat soda. Soda ontvet, werkt goed in en maakt goed schoon. Daarna goed naspoelen en boenen. Meestal mag je van mij niet boenen en vind ik dat je beter kunt deppen, maar in dit geval mag je boenen.’’ Het kan ook op een andere manier: ,,Leg de plank even op het aanrecht, besprenkel hem met citroen of natuurazijn en strooi er zout op. Je zorgt dat dat goed verdeeld is en even kan intrekken. Spoel het dan goed af met heet water.’’

En nog een geruststellende noot tot slot: we hoeven ons binnen verder niet in het zweet te werken. ,,We leven veel buiten nu, dat stof binnen kun je wel even laten liggen. Dat loopt niet weg.’’

