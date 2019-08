Bij Sandra Gremmen thuis is de kleur groen niet weg te denken

Binnenkijken bijHet is altijd leuk om binnen te kijken bij andere huizen, op zoek naar inspiratie voor de eigen inrichting. In de videoserie ‘Eigen huis en tuin van...’ gaat Michiel de Zeeuw op bezoek bij influencers op het gebied van interieur. In de knusse split-level woning van Sandra Gremmen is groen werkelijk overal aanwezig.

Haar accountnaam is _Finntage, maar heeft dat nou ook met vintage te maken? Niet per se! Het zoontje van Sandra heet Finn en daar komt de naam dan ook vandaan. Voor Sandra staat Finntage voor haar eigen stijl. Patronen, groen, verschillende stoffen, texturen en materialen, haar stijl is een bonte boel maar past wel bij elkaar in één vibe.

Volledig scherm Sandra Gremmen laat het groen overal terugkomen in haar woning. © Sandra Gremmen

Er is veel focus op groen. Waar je maar kijkt, je ontkomt er niet aan. Muren, kussens, accessoires en natuurlijk de nodige plantjes. Tot twee jaar geleden stonden er nog bijna geen planten in haar huis. Maar dat is omgeslagen. Ze wordt zelfs een beetje verdrietig als mensen geen planten in hun huis hebben staan.

Gashaard

In 2015 is het huis verbouwd en in 2018 is het balkon flink uitgebreid. Voor Sandra en haar man is het hun droomhuis en gaan ze nooit meer weg. Het enige wat nog mist is een gashaard. Wij denken dat die er op termijn ook vast nog komt!

Volledig scherm © Sandra Gremmen