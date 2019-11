Bij vlogger Elisah Jacobs thuis is de zelfontworpen keuken het pronkstuk

Elisah Jacobs staat tegenwoordig misschien wel beter bekend als Interior Junkie. Op haar blog en in haar vlogs bespreekt ze alles over wonen en zien we haar prachtige huis regelmatig terug. Daarnaast is ze ook nog eens freelance lifestyle journalist, fotograaf en interieurstylist.

Keukenprinses

Elisah’s favoriete plek in huis is voor haar steevast de keuken. Waarom? Ze heeft deze helemaal zelf ontworpen én is er dol op om een keukenprinses uit te hangen. Het marmeren aanrecht is op maat gemaakt, en de bakstenen muur is een blikvanger in de mooie ruimte.