Bijna ieder dak is geschikt en je kunt het vaak zelf: in vijf stappen naar een groen dak

Van alle elektri­sche apparaten in huis veroor­zaakt deze machine het vaakst woning­brand

Een brandende wasdroger zorgt vaak voor veel schade in woningen. Zulke incidenten zijn niet uniek: van alle elektrische apparaten in huis vliegt de wasdroger het vaakst in brand. ‘Blijf thuis als je hem aanzet’, aldus de brandweer.