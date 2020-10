Borende buurman zorgt vooral in de stad voor veel ergernis

Het indringende geluid van een boor of een schuurmachine die overuren maakt. Niet fijn als je daar lang naar moet luisteren, zeker niet als je thuis aan het werk bent. Vooral in de stad wordt relatief veel overlast van klussende buren ervaren, blijkt uit het VEH-onderzoek.

Van alle respondenten -dus ook leden die niet in een stad wonen- gaf 12 procent aan last te hebben van omwonenden die hun huis opknappen. ,,Normaal gesproken wordt er na de zomer minder geklust, maar dat is nu echt anders’’, zegt een woordvoerder van VEH. ,,Aannemers zitten propvol. Als je nu zou bellen voor een verbouwing, dan ben je in de meeste gevallen pas volgend jaar aan de beurt.’’

Hoge omzet

De verkoop van klusketens als Gamma en Hornbach is enorm gestegen sinds de uitbraak van het coronavirus. De doe-het-zelfzaken lijken volop te profiteren van de coronacrisis doordat veel mensen die noodgedwongen thuis bleven, klussen in huis oppakken. Zo draaien de winkels van Gamma en Karwei dit jaar al ruim 20 procent meer omzet dan in 2019.

Terwijl de cijfers over vorig jaar ook al rooskleurig waren: Intergamma -moederbedrijf van Gamma en Karwei- zag de omzet in 2019 stijgen naar dik 1,7 miljard euro, 1 procent meer dan in 2018. Het bedrijfsresultaat bedroeg 134 miljoen euro. Klussers bestelden vooral meer online: plus 20 procent, zo blijkt uit de jaarcijfers die het bedrijf naar buiten heeft gebracht. Bij concurrent Hornbach is er ook al maandenlang sprake van een hosannastemming met dank aan alle klussers. In het afgelopen kwartaal steeg de omzet op jaarbasis met 22,7 procent tot bijna 1,6 miljard euro.

Al dat klussen leidt wel tot een toename in het aantal ongelukjes: