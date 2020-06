Bouwwereld vraagt miljarden voor meer huizen, maar kampt nog met stikstofprobleem

Nuenen doet niks tegen nieuwbouw­huis dat al 15 jaar in de steigers staat

17 juni Burgemeester Maarten Houben heeft valse hoop gewekt bij de bewoners van de Stationsweg in Nuenen die balen dat een nieuwbouwhuis in de straat al circa vijftien jaar in de steigers staat. Vorig jaar dreigde de burgemeester de bouwvergunning nog in te trekken, maar na een belangenafweging ziet hij toch af van optreden.