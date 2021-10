CBS: Weer minder huizen verkocht

Nooit eerder zag het CBS zulke hoge verkoopprijzen als in september. Woningen waren 18,5 procent duurder dan in september vorig jaar. Gemeten over heel het derde kwartaal waren de prijzen 17,5 procent hoger. Vooral buiten de Randstad gaan de prijzen door het dak. In Flevoland werd voor het vierde kwartaal op rij de grootste prijsstijging gemeten: 22 procent. Van de grote steden stijgen alleen in Utrecht de prijzen nog bovengemiddeld.

De bevindingen van het Centraal Bureau voor de Statistiek liggen in lijn met de rapportage van makelaarsvereniging NVM dat een gemiddelde bestaande woning in Nederland nu 419.000 euro kost en dat voor een nieuwbouwwoning 455.000 moet worden neergeteld.

In het derde kwartaal van 2021 noteerde het Kadaster 53.875 woningtransacties. Dat is 13,4 procent minder dan in het derde kwartaal van 2020. Vooral een twee-onder-een-kapwoning is nauwelijks nog te vinden, er werden er vergeleken met vorig jaar 18 procent minder van verkocht. De daling van het aantal verkopen is vooral iets van het laatste halfjaar. In het eerste kwartaal verwisselde nog een recordaantal woningen van eigenaar.