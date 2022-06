Coby (81) verlaat haar huis aan de rivier waar de tijd stil heeft gestaan: ‘Dit huis was mijn ultieme droom’

Coby zit op haar favoriete plek in het huis in Sliedrecht; aan de keukentafel met een panoramisch uitzicht over de Merwede. ,,Dit ga ik wel missen, dit uitzicht is natuurlijk uniek. Maar het is goed. Wie kan er nou zeggen dat ze zo lang zo mooi heeft gewoond?” Coby zal over een aantal maanden verhuizen naar een appartement in de Hoogte Lijster. ,,Als ik daar op het balkon sta, kan ik nog net de rivier zien.”