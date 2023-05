Complete straat gegijzeld door verslaafden: ‘Ik zit in de tuin met een hark naast me’

Twee jaar geleden zouden deze woningen makkelijk worden verkocht, nu worden ze uit nood verhuurd

Het is wederom een teken dat de Nederlandse woningmarkt instort. Het prestigieuze project de Blinkert in Capelle aan den IJssel, dat twee jaar geleden naar alle waarschijnlijkheid in een mum van tijd zou zijn uitverkocht, gaat voor een fiks deel in de verhuur. Ontwikkelaar Van Wijnen krijgt de betreffende koopwoningen niet verkocht, en heeft de hulp ingeroepen van een investeerder. Die wil de huizen overnemen om ze vervolgens te verhuren.