Creëer je eigen cocon in de tuin: zo bevestig je een hangmat

Dat is voor mij heel normaal, maar toch vind ook ik het elke keer een verrassing om te zien hoe een ander woont. Als het weer het toelaat, kun je ook videobellen in de tuin, of in de hangmat. Het is heerlijk om in een soort cocon zachtjes heen en weer te bungelen. Wellicht is het nog een beter idee om er een powernap in te doen. Misschien denk je nu: als die hangmat eenmaal hangt is het vast heel relaxed, maar wat moet ik daarvoor doen? Houd je vast.