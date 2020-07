Creëer thuis een hotelgevoel in deze vijf stappen

Na stikstof dreigen nieuwe geluidsnor­men vliegver­keer woningbouw te nekken

11:30 Bouwbedrijven, gemeenten en projectontwikkelaars in Oost-Nederland slaan nu ook groot alarm over de nieuwe, strengere geluidsnormen die eraan komen. Ze waarschuwen het kabinet in een brandbrief dat de bouw van woningen in de knel komt, nadat eerder de Randstad al aan de bel trok.