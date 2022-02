De badkamer schoonhouden is geen hogere wiskunde

Woon je in huis met een gezin? Dan is de kans groot dat de badkamer 's ochtends drukbezet is. ,,Met één badkamer, één wastafel en dan 's morgens allemaal binnen een half uur snel douchen, tandenpoetsen enzovoort. Ik zou wel eens willen weten hoe dat eruitziet nadat iedereen is vertrokken naar school of werk”, zegt Marja handenwrijvend.

,,Ik merk zelf wel eens dat ik de tandenborstel niet goed uitspoel. Ja, dan zit er nog tandpasta in en dat vinden bacteriën een lekkere plek om zich in te nestelen. Hoe dan ook: één keer in de week een grote schoonmaak van de badkamer is niet genoeg. Je moet het elke dag bijhouden en het liefst gewoon alles schoonmaken als je bezig bent geweest op de badkamer. Degene na jou verdient ook een prettige ruimte, toch?”

Zeep naspoelen

,,Het begint al met kleine dingen. Heb je een zeepje liggen, ook op het toilet, spoel hem dan even schoon als je hem hebt gebruikt. Die dingen zien er soms zo goor uit. Net als die zeepbakjes. Wat zullen de bacteriën daar een lol hebben, zeg. Alsof ze suikerspinnen eten op de kermis. Pak het zeepje tussen twee vingers en laat er warm water overheen lopen. Pas dan leg je hem terug.”



Natte badmat

,,Ja, zo'n badmat is fijn om op te staan. Maar als jij je daar afdroogt, is hij helemaal nat en dat is niet prettig voor de volgende huisgenoot. Leg daarom even een handdoek over de badmat. Dat jij daar met je kalknagels staat, hoeven de andere gezinsleden geen last van te hebben.”



Kraan drogen

,,Heb je net je handen gewassen of je kop onder het water gehad, zit er natuurlijk nog schuim of zeep aan je handen en doe je daar de kraan mee dicht. Dan zitten die doppen helemaal onder. Doe even de moeite om het schoon te maken. Gewoon met de handdoek waar je je handen mee afdroogt, ook even de kraan drogen. Het is een fluitje van een cent. Zelfs als ik alleen ben, doe ik dat. Het voorkomt ook dat kalk zich aan de kraan hecht.”



Oude tandenborstel

,,Zorg dat je in de badkamer altijd ergens een oude tandenborstel hebt liggen. Daar kun je heel wat dingen mee schoonmaken. Bijvoorbeeld dat zeepbakje dat er goor uitziet. En is er kalk bij de douchekraan? Doe een paar druppeltjes chloor op de tandenborstel en poets er de hoekjes en gaatjes mee. Ook de voegen in de douche kun je er mee schoonmaken. Als het nog niet te vies is, doe je dat met een beetje tandpasta.”



Volledig scherm Marja Middeldorp. © Joost Hoving Over tandpasta zelf wil Marja ook nog wel wat kwijt: ,,Niet meteen weggooien als je het er moeilijk uit krijgt. Knip de tube door en je kunt er nog wel een week mee uit de voeten! Dat geldt soms ook voor shampoo. Of je doet bij de shampoo gewoon wat water, beetje schudden, en je kunt het nog een paar keer gebruiken. Er is inflatie, toch? Nou, dan moeten we zuinig zijn.”

Bakje met eigen spullen

,,Wat ik ook zo smerig vind: van die bekers waar dan de tandenborstels van iedereen in staan. Zorg dat er een bakje is waarin je je eigen spulletjes kunt bewaren. Tandpasta, tandenborstel, wattenstaafjes, tandenstokers, een ouderwets stukje zeep... eerst alles goed uitspoelen, droog maken en dan in het bakje.”



Haren, overal haren

En wat doe je met de haren? ,,Haren, haren, haren, ze liggen overal, dat zal iedereen herkennen. Nou, zorg in ieder geval dat er keukenpapier is zodat je de haren uit het doucheputje kunt halen. Iedere dag. Haren trekken zeepresten aan en dat wordt vies. Je maakt ook kans op verstoppingen als je er weinig aan doet. Kleine haartjes van het scheren kun je met een watje weghalen. Dat vindt je vriendin echt niet erg, als je daarmee je eigen rommel opruimt. En jij bent weer dankbaar als zij haar geëpileerde haren weghaalt.”



Al met al geen hogere wiskunde, vindt Marja zelf. ,,De badkamer is de plek waar je jezelf schoonmaakt, dus houd die plek dan ook schoon. Oh en geef jezelf daarna een vette knipoog in de spiegel. Doe ik ook, zo van: daar gaan we weer. En dat werkt!”

Huur je een huis, maar wil je toch de badkamer opknappen. Deze tips van vtwonen helpen.