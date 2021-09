De bank en stoelen schoonmaken in drie stappen: ‘Gebruik shampoo’

,,Maak een mager sopje van shampoo. Eerst lauw water in een emmer en dan een paar druppels shampoo erin. Voorkom in ieder geval dat hij gaat schuimen. Neem een doekje, in dit geval zou een oude handdoek goed werken. Doop in het sopje en begin de bank of de stoel te boenen. Boenen is misschien niet het goede woord, want je mag licht wrijven, alsof je een kind over zijn bolletje zou aaien.”



Zit er een vlek op de bank, dan kun je onverdund wat shampoo op die vlek doen. ,,Dep erop met een natte doek. De shampoo ontvet en als het goed is gaat de vlek weg”, besluit Marja.