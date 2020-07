‘De goede gesprekken vinden vaak plaats achter de keukentafel’

‘Bureaustoel’ zochten we 4x zo vaak

We stellen het nog maar eens vast: we zijn massaal aan het opruimen, klussen en (her)inrichten geslagen. Veelzeggend: in april 2020 verdubbelde het aantal van onze online zoekacties naar woonmeubels ten opzichte van april 2019 ruimschoots; de plus was 118 procent. En niet verwonderlijk, maar aardig om eens in een getal vastgelegd te zien: in die maand april lag het aantal zoekacties waarin ‘bureaustoel’ voorkwam 371 procent hoger. ‘Bureau’ volgde met 316, dan ‘gamestoel’ met 239 en ‘hangstoel’ met 217 procent. Over de omzet in 2020 tot nu toe van zaken in doe-het-zelf, keukens en vloeren weten we dat die in maart met 22,6 procent steeg ten opzichte van 2019, terwijl de sector woninginrichting en meubels daalde met 6,6 procent. In april was dat percentage echter +25,6, respectievelijk -8,2. In mei kwam de boel danig op gang: +29,4 en +8,7 procent. Qua woninginrichting en meubels hadden we na de oriëntatie kennelijk aanloop- of bedenktijd nodig. De afgelopen jaren zat er ook al flinke groei in de totaalomzet van alle winkels in woonbenodigdheden. Over het jaar 2019 was dat zelfs 9,6 procent, tot 3,32 miljard euro. De provincie met het hoogste aantal fysieke verkooppunten was in dat jaar Zuid-Holland met 422, Flevoland telde er 45. Zeeland pronkte met het hoogste aantal woonwinkels per duizend inwoners: 0,34. Zuid-Holland en Flevoland deden het met slechts 0,11. De detailhandel als geheel zette in mei 8,2 procent meer om, de hoogste groei in 14 jaar. Online werd bijna 50 procent meer omgezet.