De Jonge wil hoge huren aan banden leggen: ‘Wonen is een grondrecht, geen voorrecht’

Bij de eerste werkbezoeken die Hugo de Jonge als minister voor Volkshuisvesting aflegde, kreeg hij al meermaals bouwvakkerslaarzen met het hippe patroon van zijn schoenen erop. De grap is al na twee maanden wat belegen. Maar het is voor iedereen dan ook nog een beetje wennen om hem in deze nieuwe rol te zien. Ook voor hemzelf.