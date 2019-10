De meestgestelde vragen over klimop beantwoord

Klimop is één van de favoriete klimplanten van hovenier Lucas Lens, vooral in het najaar wanneer ze prachtig in bloei staan. Maar lang niet iedereen is fan van deze groeigrage plant. Lens beantwoordt daarom de belangrijkste vragen aan Eigen Huis & Tuin .

Onlangs vertelde hovenier Lucas Lens waarom hij zo’n groot fan is van de Hedera helix, oftewel: klimop. Volgens hem is het de ideale plant voor bijna elke tuin. Veel mensen reageerden met vragen. Ze blijken moeite te hebben met het snoeien van de plant, of hebben last van een overwoekerende klimop van hun buren.

‘Wat als de klimopplant van je buren jouw tuin overwoekert?’

,,In dat geval kun je het best even met je buren in gesprek gaan en overleggen hoe het onderhoud van de plant wordt aangepakt en wie het bijhoudt natuurlijk.”

‘Hoe zorg je ervoor dat klimop je schutting niet aantast?’

,,Dat gaat niet. De plant hecht zich nou eenmaal op meerdere materialen, waaronder hout en steen. Daarom kan je de plant beter tegen (beton)gaas laten groeien. Probeer daarnaast bij het aanplanten de klimop dusdanig te planten dat het niet de kans krijgt om op materiaal te hechten waar je het niet wil.”

‘Hoe krijg je klimopresten van je muur af?’

,,Je kunt ze het beste weghalen wanneer de plant nog ‘vers’ is, anders is het bijna niet te doen. Is dat bij ons het geval, dan kunnen we niks anders doen dan de restanten te laten zitten. Met de tijd zullen de restanten grotendeels wegrotten en ook makkelijker van de muur te verwijderen zijn. Mocht men de oppervlakte echt helemaal schoon willen hebben, dan raad ik toch aan een gevelreinigingsbedrijf te raadplegen.”

‘Klimop groeit overal doorheen.’

Een lezer op Facebook schreef dat ze vervelende ervaringen met klimop heeft, omdat de plant van de buren op een gegeven moment zelfs uit haar stopcontacten zouden zijn gegroeid. Lucas Lens: ,,Oei, wat een verhaal! In deze situatie raad ik toch aan een keer grondig onderhoud te plegen. En dit vooral ook te blijven herhalen. De uitlopers van de klimop die de grond raken kunnen inderdaad wortel schieten en zich een weg banen onder de grond. Deze uitlopers worden ook wel afleggers genoemd. Bij het onderhoud van de klimop is het verstandig om ter hoogte van de snoeilijn deze afleggers af te steken en te verwijderen. Op deze manier voorkom je dat de plant op plekken komt waar je hem niet wilt hebben.”

‘Klimop heeft juist ontzettend veel onderhoud nodig!’

,,Uiteraard is het onderhouden van de tuin, waaronder de klimop, de kern van een mooie tuin. De natuur is namelijk supersterk en wij hanteren dan ook de gedachte: ‘één jaar géén onderhoud betekent drie jaar met terugwerkende kracht alles weer binnen de perken zien te krijgen’. Zelf zetten wij de klimop in het voorjaar het liefst zo ver mogelijk terug, zelfs tot op de stam. Daarna groeit hij hard en zal je in de zomer ongeveer hetzelfde moeten doen. Afhankelijk van hoe strak je hem wil hebben kun je tussentijds de lange sprieten wegsnoeien.”

‘Wat kun je doen als je klimop juist niet goed groeit?’