De najaarsschoonmaak is begonnen: weg met die stofnesten

Het is tijd voor de najaarsschoonmaak. ,,Het wordt kouder buiten en we gaan weer naar binnen toe. Dus je maakt je huisje ook weer klaar om lekker in te leven", zegt schoonmaakgoeroe Marja Middeldorp. ,,Ik ben zelf mijn huis doorgelopen en ik stuit op allerlei klusjes, waar ik in de zomer niet aan toe kwam, of geen zin in had, maar nu wel.’’

Ragebol

Marja is rond deze tijd van het jaar druk in de weer met een ragebol. ,,Dat is een stok met allerlei haartjes. Als je gebruikt maakt van een ragebol komt een panty goed van pas. Doe een panty rondom de ragebol en ga eens langs het plafond, de verwarming en achter de gordijnlijsten. Doe alle hoeken, gaten en apparaten. In de zomer hebben we alle deuren open gehad. Vandaar dat er nu overal stof in huis is.’’

Wasmachine

In de zomer wordt veel gewassen. Daarom is het de hoogste tijd om ook de wasmachine weer eens onder handen te nemen, volgens Marja. ,,Onder je wasmachine zit een deurtje. Als je die open doet kom je bij een soort van vergiet. Die zit vol met stof, of wellicht een paar knopen die je ooit bent kwijt geraakt. Het is heel verstandig om dat eens in de zoveel tijd te legen. Anders loopt het vergiet vol en krijg je stof in je water. Dat wil je niet. Het klepje zit er dus niet voor niets.''

Ventilatieroosters

,,Dan heb je nog de ventilatieroosters in de wc en badkamer. In de zomer staat de verwarming meestal uit, maar nu met het koude gaat die vaak aan. Het is niet zo goed om te verwarmen als de ventilatieroosters vol met vuil zitten. Dus maak het schoon. Zelf gebruik ik voor dat klusje graag een oude kwast. Meestal doe ik er een kapotte panty omheen. Een panty wordt zo lekker statisch als je hem heen en weer haalt. Dat zorgt ervoor dat je al het vuil opneemt. En daarna gooi je hem weg. Ideaal.’’

Plinten

,,Tot slot, voor ik het vergeet: de plinten. Dat is ook zoiets wat we vaak vergeten in de zomerperiode. Zelf heb ik nog plinten in mijn huis en die kunnen heel vies worden. Gelukkig zijn ze heel makkelijk schoon te maken met een vochtige allesreinigingsdoek. Plinten zijn vaak smal en soms zitten er wat snoeren omheen. Dus dan vind ik zo’n doek handig. Je komt overal bij en je wilt niet al te scheutig met het sop aan de gang gaan. Allesreinigingsdoekjes zijn niet bepaald goed voor het milieu, maar ze zijn nou eenmaal uitgevonden. Dus we hoeven ook weer niet braver dan braaf te zijn. Gebruik ze heel af en toe als het makkelijk is.’’