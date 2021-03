'De salontafel kan een interieur maken of breken’

Ik Ver­trek-stel ziet vakantie­park stuklopen op licenties: na vier jaar nog geen huisjes

21:24 Het leek zo'n mooi idee: een vakantiepark op een braakliggend terrein in de Spaanse provincie Alicante. Birgitta (47) en Ton (49) Wesseloo hadden het idee om in 10 maanden tijd maar liefst 86 vakantiehuisjes en 58 camperplaatsen te realiseren. Drie jaar later heeft het gezin, dat vanavond te zien was in Ik vertrek, nog altijd geen licentie en is de bouw niet eens begonnen. ,,De aanblik is wel een beetje triest.”