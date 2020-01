Deel jouw verhaal over woningnood voor nieuwe serie

OproepDe economie draait op volle toeren, de overheid bulkt van het geld en nog nooit eerder hadden zoveel mensen in Nederland een baan als nu. Toch worden de goede cijfers overschaduwd door één groot maatschappelijk probleem: woningnood. Deze site gaat een serie maken over dit onderwerp en vraagt hulp van lezers.

We zitten er middenin, in de wooncrisis, maar wat betekent dat in het dagelijks leven voor mensen? Politiek, corporaties en experts buitelen over elkaar heen over de oorzaken en mogelijke oplossingen. Ondertussen komt het water bij veel mensen tot de lippen.

Dat is nog maar een kleine greep uit de verhalen die duidelijk maken dat de betaalbaarheid van wonen een probleem is en een verhuiswens vaak niet kan worden vervuld. In de serie ‘Waar kan ik Wonen’ gaan we in kaart brengen welke problemen het grootst zijn en welke creatieve oplossingen er bestaan.

Bent u iemand of kent u iemand die problemen ondervindt van de krappe woonruimte, mail ons dan kort en krachtig wat het probleem is. We gaan bij een aantal huishoudens op visite voor een interview, het liefst met uiteenlopende achtergronden: starters, ouderen, mensen met een groot huis die kleiner willen wonen of een gezin dat niet weg komt uit een veel te klein appartement.

Reageer met een e-mail. Houd het kort en krachtig (maximaal 150 woorden) en benoem de volgende zaken:

- Waar en hoe woont u nu? (hoe groot, met hoeveel mensen)

- Wat is het probleem?

- Hoe wilt u gaan wonen en waarom lukt dat niet?