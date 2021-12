Deel nieuwe koopwoningen mag verkocht worden aan eigen inwoners

Make-over Prachtige hoge ruimte in huis van Hank en Suus krijgt eindelijk de allure die het verdient

Het huis van Hank en Suus in Haarlem is bijzonder, het maakt deel uit van een kazerne uit 1882. Het is alleen een ratjetoe van kleuren en meubels geworden, waardoor met name Suus zich niet meer thuis voelt. Ruim 700.000 kijkers zagen gisteren in Weer verliefd op je huis hoe hun huis een flinke make-over krijgt.

15 november