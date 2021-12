‘Denk bij kerstversiering verder dan de kerstboom’

vraag 't vtwonenHet zal vast een discussie zijn in menig huishouden: komt die kerstboom er dit weekend al, of pas als de Sint vertrokken is? Hoe dan ook kun je verder kijken dan de boom, adviseert Corrien Flohil van vtwonen, die op deze site de trends bespreekt.

,,Wat absoluut een groei heeft doorgemaakt is de buitenverlichting. In sommige buurten waan je je in winterwonderland. Bewoners bespreken met de buurt wat ze doen en laten langs de dakgevels lange lichtslangen lopen. Ik word er blij van als het warm en subtiel licht is. Het is mooi zolang het geen kermis wordt”, aldus Corrien.

Heb je zelf de kerstsferen al in huis gehaald?

,,Ik wacht er altijd mee tot na Sinterklaas. Maar dan ga ik er wel mee aan de gang en versier mijn hele huis. Mijn belangrijkste advies aan iedereen die het wil doen, is om verder te denken dan de boom. Je kunt het huis op zoveel verschillende manieren versieren. Tegenwoordig zie ik in veel huizen een eenvoudige tweede boom, een smalle blauwe ceder. Dat is niet heel veel meer dan een tak met wat zijtakken, waar je subtiel een lichtslinger of kleine versiering in kunt hangen.

Lees ook bij vtwonen: de kersttrends van 2021

Je kunt ook op een andere plek in huis een ijzeren spiraal in de vorm van een kerstboom aan het plafond hangen en daar hang je dan wat ballen of een lichtslinger in. Of maak een sfeerhoekje op een bijzettafeltje. Wat ook een leuke trend is, is de tafelklem. Daar hang je dennengroen, lampjes en kerstversieringen aan zoals papieren sterren. Er zijn legio mogelijkheden om de kerstsfeer toe te passen op andere plekken dan in de traditionele boom.”

Toch even over die boom... wat hangt erin dit jaar?

,,Rood, groen en goud kan natuurlijk altijd. De trend is dat ballen wat bonter mogen: ze mogen shinen en glitteren. Het klassieke kleurenpalet is ook wat verder verrijkt. Zilver is terug van weggeweest, valt me op, ook in het normale interieur trouwens. Dus zilveren kandelaars en kerstballen zijn weer in, waar dat een aantal jaren was verruild voor brons en koper.

Volledig scherm Wil je de eettafel versieren? Hang dan kerstversiering op aan een tafelklem. © Sjoerd Eickmans Daarnaast zijn ook in de boom de naturel kleuren populair. Wat eerst alleen wit was, is nu een combinatie met wittinten en naturelkleuren zoals zand of beige. De kleuren die de woonkamer toch al hadden overgenomen.”

En qua vormen?

,,Organische vormen voor decoraties en botanische versiering in de boom zijn in. De knipoog naar de natuur zie ik veel voorbij komen. Denk aan paddenstoelen, vlinders, kevers, kikkers. En dan niet meer alleen in natuurlijke materialen, maar van glas en ook in allerlei kleuren.

En sinds een paar jaar is de ‘kitsch van nu’ terug te vinden in de boom, ballen in allerlei vormen en evenveel kleuren, zoals een verzameling van fotocamera’s, makarons, hamburgers, bankstellen. Dat wordt popart genoemd.”

Als je gaat versieren, waar kun je dan op letten?

,,Ga op zoek naar verrassende plekken. Zet in de hal al een minikerstboom, of versier een krans met lichtjes. Bij de trap kun je misschien een lichtslinger hangen, of zet wat accessoires op de vensterbank bij de keuken. Ik noem het maar even strooien met kerstversiering. Hang een koperen maretak aan een lamp, of een ster als je die hebt, zodat je de gewone dingen even omtovert in kerstsfeer. En denk eraan dat je zelf het een en ander kunt maken. Van karton kun je sterren maken in de kleurtrends van nu. Zoek op YouTube naar voorbeelden. Je kunt ook bij de bloemist een tak met besjes halen en die in goud spuiten en in een vaas neerzetten.”

Je kunt het zo gek maken als je zelf wil.

Ja, maar dat je zelf het een en ander kunt maken van een stuk papier of karton vind ik belangrijk om te benadrukken. Dan houd je het ook betaalbaar. Maar mijn hoofdboodschap blijft: kijk verder dan de kerstboom als je het in december gezellig wil maken in huis.”

Bekijk de video's hieronder voor meer wooninspiratie.