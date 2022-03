Deur, trap of plafond in dezelfde kleur als je muur: ‘Dat geeft rust’

vraag 't vtwonenEén gekleurde wand al best gewaagd? Voor een écht groot effect ga je nog een stapje verder en schilder je de kozijnen, de deur, de trapleuning of zelfs het plafond mee. Marianne Luning, stylist bij vtwonen, vertelt waarom zij dat een heel goed idee vindt.

Waarom het een goed idee is om andere elementen mee te verven? ,,Kort gezegd zorgt het voor rust. Op het moment dat je alles andere kleuren geeft, creëer je een hele hoop prikkels. Stel, je hebt een blauwe muur die wordt onderbroken door een witte deur. Dan kan dat witte stuk ertussen best storend zijn. Als je ‘m doorvoert in dezelfde kleur blauw heb je juist één groot vlak. Je maakt één geheel. Dat geeft rust!”

En waarom zou je het níét doen?

,,Omdat contrast juist ook heel leuk kan zijn. Het maakt levendig. Alleen maar blauw overal, dat kan heel monotoon worden en daarmee hartstikke saai. Een beetje een grafisch printje daar en een dessin daar, wat andere kleuren… al die kleurigheid is heel leuk, zo is het leven tenslotte ook! Maar het gaat uiteindelijk om de balans tussen levendigheid en rust.”

In de recentste aflevering van vtwonen Weer verliefd op je huis schilderde je de trapleuning in de gang in dezelfde olijfgroene kleur als de deur. Wat is daar het effect van?

,,Je geeft daar een bepaalde boodschap mee af: deze trap hoort bij die deur. Het wordt een geheel. Als die kleur terugkomt op meerdere plekken, ontstaan er verbindingen. Als je verschillende elementen in dezelfde kleur verft, worden die verbindingen heel dansend en speels. Dan is het verschillend, maar past het toch goed bij elkaar. Het is de kracht van de herhaling!”

Volledig scherm De trapleuningen en trapomlijsting zijn in dezelfde kleur geschilderd als de wc-deur. © Sonja Velda

Hoe werkt dat, de kracht van de herhaling?

,,Kleurgebruik in je huis is als een melodie. Elke kleur is een toon. Als je met meerdere tonen werkt, krijg je herhaling. Je hebt daarmee een ritme en zowaar een melodie te pakken. Zo werkt het ook met kleurgebruik. Door kleuren te herhalen, net als noten in een melodie, krijg je een prettig ritme. Gebruik je maar één toon, dan krijg je een synthesizertoontje. Gebruik je juist heel veel verschillende, dan krijg je een allegaartje dat niet is aan te horen.”

Quote Als je het plafond meeneemt, krijg je een soort bubbel. Dan wordt het heel geborgen, alsof je in een nestje zit Marianne Luning, stylist vtwonen

Op welke plekken in je huis kun je het nog meer toepassen?

,,Overal! Schilder bijvoorbeeld de raamkozijnen in dezelfde kleur als de muur. Wat er dan gebeurt, is dat je die kozijnen betrekt bij de situatie. Het is niet langer meer een los kozijn, maar onderdeel van het grote vlak. Het enige wat dan nog contrasteert is het uitzicht. Het wordt echt een doorkijkje, zo’n Franse trompe-l’oeil. Dat gaat extra opvallen.

En wat dacht je van het plafond! Stel, we verven alles blauw. Als je het plafond dan wit laat, dan kader je als het ware het plafond, en valt dat wit zelfs extra op naast dat contrasterende blauw. Maar als je het plafond meeneemt, krijg je een soort bubbel. Dan wordt het heel geborgen, alsof je in een nestje zit.”

Alles blauw… dat klinkt wel heel gewaagd.

,,Het kan ook iets veiliger, hoor. Vrienden van mij hadden bijvoorbeeld zo’n nude kleur gekocht voor hun nieuwe huis. Een mooie zandkleur, lekker rustgevend. Ze vroegen aan mij: welke muur moeten we deze kleur geven? Toen zei ik: waarom niet allemaal? Ze keken me even heel glazig aan, maar hebben het wel gedaan, zelfs het plafond! Nou, dat geeft me toch een warmte. Alles wordt omarmd ineens, ze zitten nu elke avond in een lekker zonsondergangetje.”

Nog een laatste tip van Marianne: het verschilt natuurlijk wel per huis wat er mogelijk is. ,,Soms is de sfeer al heel bepalend of is er weinig licht, of juist veel… Mijn tip is altijd: kijk niet alleen naar wat je zelf wil, maar ook naar wat het húís wil. Dan bereik je het mooiste effect.”

