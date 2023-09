Deze afzuigkap houdt je keuken het beste vetvrij

Afzuigkappen zijn er in twee uitvoeringen: met luchtafvoer of recirculatie. Een afzuigkap met luchtafvoer blaast de lucht naar buiten. Een afzuigkap met recirculatie filtert de lucht en blaast deze weer terug in de keuken. Afzuigkappen met luchtafvoer zijn beter, maar je moet natuurlijk wel de mogelijkheid hebben om de lucht naar buiten af te voeren. Voor nieuwbouwwoningen is een recirculatiefilter sinds 2021 zelfs verplicht.

De Consumentenbond test afzuigkappen met luchtafvoer en recirculatie op onder meer prestaties, gebruiksgemak en geluid. Er zijn in totaal 71 afzuigkappen getest. Daarvan zijn 24 modellen 90 cm breed met luchtafvoer.

Van die 24 komt een afzuigkap van Siemens als Beste uit de Test. Een model van Bosch is Beste Koop.

Beste uit de Test: Siemens LC97BCP50

Volledig scherm Siemens LC97BCP50 © Consumentenbond

Deze afzuigkap van Siemens houdt je keuken goed vetvrij en verwijdert kookluchtjes en stoom prima. Door de breedte van 90 cm zijn deze modellen ook geschikt voor brede kookplaten.

Hij is verkrijgbaar in drie varianten: rvs, rvs met zwarte rand en rvs met zwarte en grijze rand. De laatste twee varianten zijn (een stuk) duurder dan de standaard uitvoering in rvs.

Het gebruiksgemak van deze afzuigkap is goed. Hij is stil, de knoppen zijn prettig in gebruik en het licht op de kookplaat wordt mooi verdeeld. Voor constructie en afwerking krijgt hij een goede beoordeling en hij is zuinig met energie (energieklasse A). Slechts enkele van de geteste modellen zijn zuiniger met energie (A+, of A++).

Verder krijg je automatisch een seintje als je een vetfilter of geurfilter moet schoonmaken of vervangen. Het schoonmaken van de vetfilters had bij dit model wel wat makkelijker gekund. Bij sommige andere afzuigkappen haal je de filters wat eenvoudiger los.

Beste Koop: Bosch DWB97CM50

Volledig scherm Bosch DWB97CM50 © Consumentenbond

De prestaties van deze afzuigkap van Bosch verschillen niet veel van de Beste uit de Test. Hij is iets minder goed in het afvoeren van stoom en kookluchtjes en maakt een klein beetje meer geluid. Je krijgt bij dit model geen seintje als je de filters moet vervangen of schoonmaken.

De verschillen met de Beste uit de Test zijn écht klein. Ze hebben dezelfde score voor gebruiksgemak. De Beste Koop verbruikt zelfs wat minder energie dan de afzuigkap van Siemens. De energieklasse van dit model is A+. Daarmee is het een van de weinige geteste afzuigkappen die hoger scoort dan A.

Deze Bosch is dus een uitstekend alternatief voor de Beste uit de Test. Zeker als je energieverbruik belangrijk vindt.

Verantwoording

In deze rubriek schrijven we wekelijks over huishoudelijke en technologische apparaten die door de Consumentenbond zijn getest. Dit is een samenwerking tussen de onafhankelijke redactie van deze site en de Consumentenbond.

De Consumentenbond test jaarlijks duizenden producten, samen met gekwalificeerde technici in gespecialiseerde laboratoria in binnen- en buitenland. De producten die getest worden, worden in de winkel gekocht, zodat deze niet vooraf worden gemanipuleerd door fabrikanten.

Nieuwe modellen worden zo snel mogelijk na introductie getest. Hoe snel dat is, verschilt per product. De Beste uit de Test is het product met het beste testoordeel. Dit kan ook een wat ouder model zijn, omdat een nieuwer model lang niet altijd beter is. De Beste Koop is het product met de beste prijs-kwaliteitverhouding.

De genoemde prijs van een product is de laagste winkelprijs van dit moment voor zover bekend bij de Consumentenbond. Maar prijzen kunnen per dag verschillen. Als er geen recente winkelprijs bekend is, wordt de richtprijs genoemd.