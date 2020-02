Deze apps helpen bij het klussen in huis

KlusvrouwHieke Grootendorst geeft elke week klustips en een inkijkje in haar leven als klusvrouw. Deze week duikt ze in de wereld van de digitale hulpjes bij het klussen.

Mijn smartphone komt tegenwoordig steeds vaker van pas bij het klussen. Ik heb dat altijd een beetje afgehouden. Als ik bij iemand aan het werk ben, heeft de klant mijn tijd ingekocht en dan zit ik natuurlijk niet de hele tijd op mijn telefoon.

Maar ik moet toegeven dat er tegenwoordig erg handige apps zijn die de levens van doe-het-zelvers én professionele klussers een stuk gemakkelijker maken. Ik deel ze graag. Hierbij nog een advies: een beetje klusser stopt zijn of haar smartphone in een hoesje van het bedrijf CAT. Dat ziet er niet alleen stoer uit, de telefoon is ook beschermd tegen krassen en valpartijen. Je kent ze wel: deze hoesjes worden gefabriceerd door de makers van schoenen met stalen neuzen.

Bouwmarkt

Wat echt niet mag ontbreken op de smartphone van een beetje gerespecteerd klusser is de app van een bouwmarkt. Mijn favoriet is die van Hornbach, maar alle grote bouwmarkten hebben een eigen app. Bekijk het assortiment, maak je boodschappenlijstje, reserveer en haal af. Meer tijd om te klussen.

Skil DIY

Als iemand me om klusadvies vraagt, verwijs ik regelmatig naar de stappenplannen in de app ‘Klussen voor beginners’ van Skil DIY. Die is zelfs uitgerust met een gyroscoop, handig om te gebruiken als waterpas. Ook allerlei types gereedschap worden uitgelegd en de app zit boordevol klustips.

Volledig scherm © Tjitske Sluis

Graham & Brown

Behang kiezen is een van de lastigste dingen die er zijn. Dagenlang kun je erover tobben. Het is nog lastiger dan behangen zelf, dat is in een paar uurtjes gepiept. Een uitkomst voor twijfelaars is de app van Graham & Brown. Daarmee kun je jouw wand eerst even proefbehangen: net echt.

Sikkens/Flexa

Tegenwoordig brengen we veel meer kleur aan in onze huizen. Om te zien of een kleur mooi past, gebruik ik de app van Sikkens/Flexa. Ideaal om een wandje te proefschilderen. Je hebt keuze uit alle mogelijke kleuren en kiezen wordt ineens veel leuker.

Volledig scherm © Tjitske Sluis

Peerby