Deze boom wordt minder populair, maar past perfect in de professionele tuin

Toch is de berk minder populair dan vroeger. Er zijn te veel klachten over de boom. Want berken geven rommel, zo hoor je vaak. En het is waar: een berk verliest elk jaar een hele vracht aan zaadjes en ragfijne takjes. En rommel, die blieven we niet in onze tuin. Vandaar dat de berk de laatste tijd verbannen is naar plantsoenen, verzorgings- tehuizen, schoolpleinen en andere standplaatsen in de openbare ruimte. Daar maakt de gemeentewerker met zijn bladblazer korte metten met elke vorm van rommel.



De herfst wist dit jaar van geen ophouden, maar nu is het blad dan eindelijk van de bomen. Dat geeft ons de gelegenheid om eens kritisch naar de bomen om ons heen te kijken en dan leer je de berk toch wel degelijk waarderen. De krijtwitte stam is de hele winter een genot om naar te kijken. Dat kun je van de winterse stam van een sering of een sierappel moeilijk zeggen.