Deze houten huizen worden kant en klaar op de kavels afgeleverd, inclusief toiletpot

Bijna alles zit er al op en er aan. De huizen van Startblock worden in de fabriek in Emmeloord helemaal in elkaar gemonteerd. En dus niet alleen de buitenmuren of de binnenmuren, maar ook installeert het bedrijf de keukenapparatuur, een douchecabine en een toiletpot. Het bijzondere aan deze huizen is dat ze helemaal heelhuids de fabriek in Emmeloord verlaten.

Op de rug worden de huizen op een dieplader gelegd. Hierna worden ze van Emmeloord naar Ridderkerk gereden. ,,Dat gaat niet zomaar’’, zegt Maarten Klarenbeek van vastgoedbureau Buro voor de Boeg. ,,Hier gaan maanden aan planning aan vooraf. Er moeten wegen afgezet worden en ook moet de juiste route worden bedacht. We willen niet dat de huizen ergens onder een viaduct vast komen te zitten.’’

Als de huizen zijn gearriveerd in Ridderkerk worden ze met een hijskraan rechtop gezet en op de fundering geplaatst. Hierna wordt elektriciteit en water aangesloten en is het huis bewoonbaar. Binnen tien weken staat er dus een geheel nieuwe buurt met 32 houden woningen. ,,Dat lukt in de gewone bouw nooit’’, zegt Klarenbeek.

Hout duurzamer dan steen

Klarenbeek legt uit dat houten woonhuizen een stuk duurzamer zijn dan de stenen varianten. ,,Het hout slaat CO 2 op. Een stenen huis bouwen kost alleen maar CO 2 , mede doordat er veel meer transport bij komt kijken. In de fabriek is alles op één plek. Daarnaast treedt er geen vertraging op door weersomstandigheden. Het huis wordt hier op de meest ideale plek gebouwd.’’

Klarenbeek staat niet alleen in zijn positieve kijk op fabriekshuizen. Uit onderzoek van bouwbedrijf Jan Snel is 56 procent van de Nederlanders bereid om een woning uit de fabriek te kopen of te huren. Dit blijkt ook bij het woonproject in Ridderkerk, want ondanks dat het nog maanden duurt voordat de woningen er staan, zijn ze al wel allemaal verhuurd.

Wooncrisis

De huizen in Ridderkerk worden neergezet op initiatief van wooncorporatie Wooncompas. Dit betekent dat ze zijn gebouwd voor de sociale huur en om precies te zijn voor starters ,,Het zijn ook kleine woningen van 50 vierkante meter”, zegt Klarenbeek. ,,Deze woonoppervlakte is verdeeld over drie verdiepingen. Het lijkt op een tiny house, maar het is wat ruimer opgezet.’’

Wooncompas wil met dit project laten zien dat er een snelle oplossing is voor de wooncrisis. En dat het ook op een duurzame manier kan. Zo worden de portiekwoningen uit de jaren ‘50 niet gesloopt, maar geoogst. Dat betekent dat de huizen eerst gestript worden van alle herbruikbare materialen voordat ze tegen de vlakte gaan. Denk dus aan bakstenen, vloeren en deurtjes van keukenkastjes. Zo'n 51 procent van de bouwmaterialen wordt later hergebruikt. Hetzelfde geldt voor de planten in de tuinen. ,,We hebben hiervoor een struikroofmiddag georganiseerd. Iedereen uit de buurt mocht langskomen om een plant ‘te roven’. Normaal gesproken worden ze bij de sloop vernietigd, maar nu hebben ze een tweede leven gekregen.’’

Quote Bouwen in hout leidt absoluut niet tot ontbossing Bob Elzen

Urban villa's

En niet alleen Ridderkerk is overstag als het om houten woningen gaat. Afgelopen maand zijn er in Amersfoort, binnen anderhalve dag, veertig eengezinswoningen en zeven urban villa’s geplaatst. Zo veranderde een lege vlakte opeens in een woonwijk van houten huizen. Wat niet direct hoeft te zorgen voor een tekort aan hout. ,,Bouwen met hout leidt absoluut niet tot ontbossing’’, zei Bob Elzen van Treetek eerder tegen deze site. ,,Het is een fractie van het totaal en het groeit weer aan. We halen het wel uit het buitenland, omdat Nederland bijna geen productiebossen meer telt.’’

Als voorbeeld dienen

Het investeren in houten huizen kan volgens Wooncompas de oplossing zijn voor de woningcrisis. ,,Het is een snelle manier van huizen bouwen en dat is in deze tijd wel nodig’’, legt Klarenbeek verder uit. Er is een tekort van 279.000 woningen. ,,Wij hopen vooral dat andere woningcorporaties het project in Ridderkerk als voorbeeld nemen. Het is sociale huur, dus wij hebben geen commercieel belang. We willen vooral dat mensen niet alleen meer denken in beton, maar ook in hout. Dat is beter voor de woningmarkt en het milieu.’’

