Deze invloed heeft het energielabel op de waarde van je huis

Het aantal huizen met een hoog energielabel stijgt. Inmiddels heeft 25 procent van de verkochte objecten een A-label. Hoewel woningen met slechte labels nog steeds verkoopbaar zijn, concludeerden onderzoekers van de Universiteiten Tilburg & Maastricht vorig jaar al dat een rood energielabel steeds minder opbrengt bij verkoop.

Databureau Brainbay heeft onlangs in samenwerking met makelaarsvereniging NVM onderzocht hoe groot de effecten van verduurzaming op de waarde van woningen nu precies zijn. De uitkomsten van het onderzoek zijn niet geheel verrassend: hoe duurzamer de woning, hoe hoger de woningwaarde. Het onderzoek laat daarbij zien dat élke stap in labelsprong tot een hogere woningwaarde leidt, ook stappen in de rode en oranje labels.

De stap van G naar C levert bijvoorbeeld veel winst op: een woning met label C brengt gemiddeld 7,9 procent meer op dan een vergelijkbare woning met een G-label. Met de huidige gemiddelde woningprijs gaat dat dan al snel om zo’n 30.000 euro. Ook de stap van G naar D levert veel op: 5,7 procent. Een woning met A-label brengt 13,3 procent meer op dan een vergelijkbare woning met een G-label.

Quote Met veel krapte in de woning­markt stellen mensen minder eisen. Marc van der Lee, Woordvoerder van NVM (De Nederlandse Coöperatieve Vereniging van Makelaars en Taxateurs)

Stijgende energiekosten en ruimere woningmarkt

Logischerwijs heeft de stijging van de energiekosten invloed op de meerwaarde van het energielabel, maar ook een minder krappe woningmarkt zorgt ervoor dat het label belangrijker wordt. Uit het onderzoek van Brainbay blijkt dat in regio’s waar er een ruimere woningmarkt is, waar er dus meer te kiezen valt in het woningaanbod, de meerwaarde van energielabels stijgt.

,,In een regio waar minder krapte bestaat, kan een koper kieskeuriger zijn. Als mensen de luxe hebben om te kunnen kiezen tussen verschillende huizen, is de duurzaamheid van een huis een belangrijkere factor en overweging”, legt Marc van der Lee, woordvoerder van NVM (De Nederlandse Coöperatieve Vereniging van Makelaars en Taxateurs), uit.

,,Met veel krapte in de woningmarkt stellen mensen minder eisen. Ongeacht het energielabel is de krapte dan leidend en een koper wil dan ‘koste wat kost’ een huis kopen. De woningmarkt is nog steeds krap en het acute tekort is ondanks een stijgend aanbod nog steeds groot. Maar mocht de krapte blijven afnemen in steeds meer regio’s, dan verwachten we dat dit effect ook daar gaat optreden”, analyseert Van der Lee.

Ook blijkt dat de waarde van het label versterkt wordt bij vrijstaande huizen met een ouder bouwjaar. ,,Hoe duurder de benodigde energiebesparende maatregelen voor een bepaald huis zijn om een hoger energielabel te realiseren, hoe meer dit doorwerkt in de meerwaarde. Een vrijstaand huis uit een oudere bouwperiode een sprong laten maken naar een beter label is kostbaarder dan een meer recent gebouwde tussenwoning.”

Er lijkt geen rem op te zitten: de stijgende gasprijzen en energieprijzen. Op Independer vind je 4 vragen én antwoorden over de huidige energiemarkt en de stijgende energieprijzen.

Nog meer voordelen

Een hoger energielabel heeft overigens niet alleen effect op de waarde van de woning, het kan ook invloed hebben op de hypotheek ervan. Sommige hypotheekverstrekkers geven namelijk rentekorting als je een beter energielabel hebt. Hierdoor kunnen je maandlasten lager worden.

Daarnaast zorgt een hoger energielabel natuurlijk ook voor een besparing op je stookkosten, iets wat je als bewoner direct terugziet in je portemonnee. ,,Bij de overstap van G naar C is dat van gemiddeld zo’n 1365 kuub gas naar 1070 kuub gas, een besparing van 21 procent”, aldus de woordvoerder.

Het energielabel van je woning verhogen

Het verkrijgen van een hoger energielabel heeft dus veel voordelen. Maar hoe ga je omhoog? Mike Leon Bezem van MijnKeurLabel: ,,In sommige gevallen kan je met slechts een aantal zonnepanelen al één of twee stappen op de labelladder maken, maar andere huizen moet een gevelisolatie krijgen voor een hoger label.” Volgens Bezem zijn de belangrijkste pijlers: hernieuwbare energie, verwarming, tap water, hoeveel de gevel aan warmte verliest, dak/vloerisolatie en de ramen.

,,De meeste woningen hebben op één of meerdere van deze punten nog wel wat ruimte voor verbetering. Je kunt natuurlijk zelf heel veel research gaan doen, maar makkelijker én veiliger is om advies in te winnen bij een expert.” Op Verbeterjehuis.nl van Milieu Centraal vind je een overzicht van de beste verbetermaatregelen die bij jouw type woning passen, inclusief stappenplan.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier al onze video’s over wonen: