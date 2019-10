Deze klusjes passen perfect bij de najaarsschoonmaak

Wat gaat er in het sopje? ,,Vul de emmer voor de helft met warm water. Dan zie je sneller of je met vuil water werkt en het is makkelijker om te dragen. Zelf hou ik van een ouderwets sopje. Gebruik een beetje allesreiniger en afwasmiddel. Twee druppels is voldoende, 'less is more'. Dan doe ik er nog een ui in. Die hak ik in vieren. Een ui ontvet heel goed, zonder te beschadigen. Je kunt het gebruiken voor de ruiten, maar ook het houtwerk. Vind je dat nou heel vies? Doe er dan nog een scheutje allesreiniger bij.’’



,,Wrijf daarna met een paar oude sokken de deur weer droog. Nat droogt streperig op en dat wil je niet. Glad betekent minder weerstand en daarom ook minder vuil. In de zomer hangen we ook vaak leuke uitnodigen op onze deuren met plakrandjes. Die plakresten zijn lastig weg te halen, maar het gaat geweldig met een beetje lampenolie. Heel goedkoop spul. Gebruik een watje erbij, goed deppen en moet je eens kijken: de plak is weg en je hebt een hele mooie deur!’’