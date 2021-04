Deze ‘paparazzi-woning’ is het meest gefotografeerde huis van Delft: ‘Gevel heeft eigen Instagrampagina’

Lydian de Leede en Jan Groenendijk wonen in hét huis met de groene gevel. Het is zo populair, dat de Delftenaren spreken over een ‘paparazzi-woning’.

Er gaat geen dag voorbij waarop De Leede niet geniet van wat zij haar ‘verticale tuin’ noemt. De 58-jarige Delftse doelt daarmee op de gevel van haar woning. Een die welgeteld nul stenen, maar wel tweeduizend plantjes telt. ,,Vervelen zal het nooit. Iedere dag staat het er anders bij. In het voorjaar ontpopt onze gevel zelfs tot een roze bloemenzee. We wonen écht in een juweeltje, een paleis.”

Lees ook De bartafel wint terrein op het tuinterras

De Leede is niet de enige hier die er zo over denkt. De woning aan de Graaf Floriskade is een echte blikvanger. ‘Een paparazzi-huis’ noemt ze het zelf. ,,Als je de kiekjes van toeristen niet meerekent - die hebben vaak meer oog voor historische panden - is het denk ik het meest gefotografeerde huis van Delft. Sinds we hier ingetrokken zijn, ongeveer een jaar geleden, werd het honderden keren vereeuwigd.”

Quote Onze groene gevel heeft tegenwoor­dig een eigen Instagram­pa­gi­na Lydian de Leede

Monsterklus

,,Daar moest ik iets mee”, zegt een duidelijk trotse De Leede. ,,Onze groene gevel heeft tegenwoordig een eigen Instagrampagina. Zo hebben al die mensen ook de gelegenheid om hun mooie beelden ergens te plaatsen.”

Overigens blijft het niet altijd bij het schieten van foto’s. Sommige belangstellenden komen zelfs aan de deur. Is het niet om het koppel te complimenteren met hun gevel, dan is het wel met vragen hierover. ,,Meestal dezelfde: ‘Waar kunnen we dit ook bestellen?’ en ‘Hoe doe je dat in hemelsnaam met water geven?’” De Leede schiet in de lach. ,,Een hele terechte vraag met tweeduizend plantjes. Dat zou een monsterklus zijn.”

Kas in het klein

Gelukkig hoeven de twee niet met een gieter of tuinslang in de weer. Om al het groen te voorzien van water is er een speciaal systeem aangelegd. ,,Naast onze wasmachine staat een andere grote machine. Eens in het half uur slaat-ie aan. Met hele hoge druk gaat er dan via slangen water en vloeibare voeding naar verschillende compartimenten in de gevel. Vervolgens gaat het naar de plantjes toe die hier behoefte aan hebben. Alles gaat volautomatisch. Het is bijna een kas in het klein.”

Quote Er komen ontzettend veel insecten op onze gevel af. Ook de bijen vliegen af en aan Lydian de Leede

Dat Groenendijk en De Leede in het huis met de groene gevel wonen, is toeval. ,,In eerste instantie waren we uitgeloot voor dit rijtje huizen. En toen opeens werd ik door de makelaar gebeld met het nieuws dat er toch een pand was vrijgekomen. ‘Het is wel dat huis met de planten’, zei hij nog. Dat betekende dat je 20.000 euro extra moest betalen.”

,,Ik zei blind ja, niet wetende waartegen. Of ik achteraf spijt heb? Totaal niet. Het is het meer dan waard. We zitten hier heel goed. Een leukere woning kunnen we ons niet indenken.”

Volledig scherm © Fred Leeflang

Zuurstof

De woning mag ‘heel leuk’ zijn, een groene gevel heeft bovendien gunstige effecten op het klimaat en de natuur. Zo zorgen de planten voor extra zuurstof, temperen ze de omgevingstemperatuur en laten ze de biodiversiteit toenemen. Met name het laatste ontgaat het stel niet. ,,Er komen ontzettend veel insecten op onze gevel af. Ook de bijen vliegen af en aan. Daar heb je geen last van hoor”, voegt De Leede er vlug aan toe. ,,Ze kunnen niet ons huis in. Binnen hebben we gewoon een muur, daarop zitten heel veel isolatielagen en pas daarop zit de gevelbekleding.”

Het mag duidelijk zijn. De Leede heeft niets dan positieve woorden over de groene gevel. ,,Eigenlijk zijn er geen nadelen. Het enige wat ik kan bedenken, is dat je heel af en toe een druppel van de gevel op je hoofd krijgt. Niet binnen, maar buiten. ‘Regent het nou?’, denk ik dan. Maar nee, dat is de waterbevoorrading. Ach, het mag de pret niet drukken.”

Wil je ook een groene gevel? Voor zo’n architectonisch hoogstandje kan je het best aankloppen bij een bedrijf dat hierin gespecialiseerd is. In tegenstelling tot een groen dak, is bij een verticale tuin namelijk meestal kunstmatige irrigatie noodzakelijk. Hiervoor moet een speciaal systeem worden aangelegd. Toch iets doen in het klein? Begin met een verticale moestuin tegen de muur. Hiervoor zijn verschillende systemen te koop. Te denken valt aan losse kunststof zakjes waar aarde in kan tot een vast systeem met plantenbakjes.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder interieurvideo's voor inspiratie voor je huis.