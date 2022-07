Deze rododendron steekt met kop en schouders uit boven de gewonetuinrododendrons

Tuinieren is vooruitkijken – tenminste: dat zou het moeten zijn. Toch kan ook achteruitkijken weleens nuttig zijn. Nu het zomer is, zijn we vaak allang weer vergeten wat voor winter we achter de rug hebben. Ja, het was een winter van niks, zoveel weet ik nog wel. Februari was nat. Van het voorjaar herinner ik me dat het droog was, en dat het vroor toen mijn kersenbomen bloeiden.