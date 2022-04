Deze speeltuin is razend populair, maar niet bij de bewoners die er ongewild middenin wonen

Speeltoestellen worden verplaatst en er komt een geluidsscherm. Een populaire, grote speeltuin in het Brabantse Best gaat flink op de schop. De reden? Overlast voor bewoners die er zo ongeveer midden in wonen.

Het gaat om twee huizen aan de Klompenlei, die nu aan drie kanten worden omringd door speeltoestellen zoals een zandbak en kabelbaan. Dat terwijl de oorspronkelijke plannen voor de straat heel anders waren: daarin stonden nog vier woningen ingetekend met daarachter een wadi: een ‘groene greppel’ die tijdelijk kan vollopen met regenwater.

,,Door het aanpassen en schrappen van twee kavels door het college van B en W is dit probleem ontstaan”, stelde gemeenteraadslid Leon Kennis van Best Open onlangs tijdens een vergadering. Sinds de opening van de speeltuin in 2019 is er volgens hem al sprake van geluidsoverlast door spelende kinderen voor de direct aanwonenden. En is de verkeersdruk hoog, omdat de speelplek in trek is bij mensen uit heel Best en zelfs daarbuiten. Zijn collega Wouter Bondt (ChristenUnie): ,,Mensen vluchten soms hun huis uit om maar enig comfort te hebben.”

Vaart maken met oplossing

Een meerderheid van de raad steunde vorige week een motie om nu eindelijk vaart te maken met een oplossing, om zo ‘een moeilijke periode af te sluiten voor directe omwonenden en de rust weer terug te laten keren in de wijk’. Enkel de VVD stemde tegen, al wil die partij verantwoordelijk wethouder Rik Dijkhoff wel aan zijn beloftes houden om de overlast aan te pakken.

Quote Vooral de zandbak vindt Guus erg leuk. Ik vraag me wel af: ‘Waar gaat die dan naartoe? En wat gaat er nog meer gebeuren? Maartje Versteijlen

Dijkhoff stelt dat een aantal speeltoestellen eind volgende maand een nieuwe plek krijgt om zo een nieuwe ‘groene zone’ te creëren rond de twee huizen in kwestie. Daar komt dan ook - nog voor het begin van de bouwvak - een ‘geluidswerende constructie’. ,,Over het nieuwe ontwerp van de speeltuin gaan we het gesprek aan met de buurt.”

Vragen onder gebruikers speeltuin

Gebruikers van de speeltuin reageren met gemengde gevoelens op die op handen zijnde operatie. Maartje Versteijlen komt er met haar zoontje Guus (3) een aantal keer per week. ,,Vooral de zandbak vindt Guus erg leuk. Ik vraag me wel af: ‘Waar gaat die dan naartoe? En wat gaat er nog meer gebeuren?” stelt ze. Dat er iets moet gebeuren om overlast tegen te gaan, begrijpt ze wel. ,,De speeltuin ligt nu bijna in de achtertuin van die mensen. En ik begrijp dat dat niet duidelijk was voor ze toen ze hier kwamen wonen. Dat zou ik ook niet willen.”

Aan de andere kant van de speeltuin spelen er wat kinderen op de kabelbaan. Ze horen bij begeleider Sedra Ashour (21) van BSO De Plantijn. Zij hoort voor het eerst dat de speeltuin aangepast wordt. ,,Dat is wel jammer. Het is een ideale plek.” Ook de kinderen zeggen te balen. Al denkt één van hen alvast mee over een oplossing. Met een trotse glimlach: ,,Ze kunnen een paar speeltoestellen wel op ons schoolplein neerzetten. Is dat een idee?”