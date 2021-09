Deze stylingtips voor het huis kun je gerust negeren

Stel dat je die voelsprieten niet hebt, en denkt: wat is het hier vol. ,,Het is een kwestie van smaak. Sommige mensen weten heel goed wat ze willen. Maar er zijn ook mensen die die voelsprieten niet hebben. Voor die mensen zijn er hulpregels, universele regels. Zoals de wetten van compositie, lichtinval en kleurverhoudingen. Maar word niet te afhankelijk van alle tips. Ga van je eigen smaak, kracht en kleurgevoel uit.”

Dus als iemand dol is op planten, moet hij gewoon lekker zijn hele huis vol planten zetten? ,,Lekker joh! Gewoon doen. Als je daar gelukkig van wordt, vooral doen. Is het te vol, dan kan je ze altijd nog weghalen.”

Kom je wel eens een stylingtip tegen waar je het niet mee eens bent?

,,Mensen lijken altijd te denken dat het licht moet zijn in hun huis. Ze zijn dan bang dat het te donker is en zijn angstvallig bezig met het licht maken van hun woonkamer. Vaak is het probleem meer dat het grauw is. Je kan een donker huis namelijk ook mooi maken, het gaat om de sfeer. Geen enkele kleur is een no-go. Ook zwart niet.”