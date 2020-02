Deze tuinklus kun je niet uitstellen tot morgen (vanwege het warme weer)

Het was de afgelopen dagen niet bepaald prachtig weer, maar we hadden wel te maken met hoge temperaturen. Het was rond de tien graden. En dat is hoog voor februari. Tuingoeroe Romke van de Kaa attendeert iedereen dat we nú moeten gaan snoeien.

Vanwege het warme weer is het zaak om te gaan snoeien. ,,Dat moet je wel nu gaan doen’’, zegt Van de Kaa. ,,Het is de hoogste tijd. En dan heb ik het over het snoeien van je fruitbomen. Bijvoorbeeld druiven of appels en peren.’’

Sapstroom

Door het warme weer komt de sapstroom van bomen eerder op gang, wat zorgt voor een ‘bloedende’ boom. ,,Als je te laat begint met snoeien, gaan bomen ‘bloeden’. Dan komt er sap uit de wonden. Mensen schrikken altijd als ik dat zeg: 'bloeden’, want dan denken ze dat de boom doodbloedt. Zo erg is het nou ook weer niet. Maar gunstig is anders. De wonden kunnen gaan schimmelen en het verzwakt je boom.’’

Ook kunnen bomen erg groot zijn, zeker vanwege het warme weer van de afgelopen dagen. ,,Mensen onderschatten vaak hoe enorm een boom wel niet kan worden’’, zegt Romke. ,,Op het moment dat de postbode er niet meer langs kan, is dat wel een hint. Snoei je boom dus vanuit praktisch oogpunt, maar ook vanuit cosmetische optiek. En met het oog op nut, want een bloedende boom gaat ten koste van je oogst.”

Snoeien doe je bij je fruitbomen, maar van alle voorjaarsbloeiers blijf je af, zoals de Forsythia ofwel het Chinese klokje.

Mezen

Niet alleen met je fruitbomen moet je vroeg zijn, maar met dieren ook, valt Romke op. ,,Als je nog een mezenkastje wilt ophangen, dan moet je daar mee opschieten. Ik zie de mezen nu al in- en uitvliegen. Die beginnen ieder jaar vroeger met broeden, vanwege het warme weer.’’

Het is volgens de kalender dan wel winter, maar qua temperaturen merken we daar momenteel maar weinig van. Sterker nog, je tuin is haast al in de veronderstelling dat het lente is! De winter van 2019/2020 is zo zacht dat de natuur er helemaal van in de war raakt. Hovenier Lucas Lens vertelt Eigen Huis & Tuin wat hier de gevolgen van zijn voor je tuin en wat er gebeurt als er toch nog onverwachts vorst komt.