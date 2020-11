Deze tulp kun je nu planten en komt elk jaar trouw bij je terug

De bloemen van Viridifloratulpen zijn subtiel getekend in meerdere kleuren. En subtiliteit is niet iets wat je als eerste te binnen schiet als je aan tulpen denkt. De kersenrode succestulp 'Apeldoorn' of zijn knalgele tegenhanger 'Golden Apeldoorn' zijn vrolijk van kleur, maar subtiel is anders.



Viridifloratulpen zijn genoemd naar de groene vlam op hun bloemblad. De mooiste variëteit, 'Spring Green', is de goedkoopste. Dat treft. De bloemen zijn wit met een groene veeg op het bloemblad. Schitterend met fluitenkruid of een andere witte schermbloem.



Tulpen muteren spontaan, daar staan ze om bekend. Zo'n mutatie is 'Yellow Spring Green': zachtgeel met een groene vlam. Wat mij betreft iets te veel van het goede is 'Flaming Spring Green', met witte, rode en groene vegen op het bloemblad.