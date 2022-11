Deze woning zou naar starters gaan, maar corporatie pakt liever het volle pond: 180.000 euro winst

Rufus bouwt thuiswerk­plek in zijn achtertuin: ‘Bezoekers zijn altijd verrast’

Thuiswerken kan natuurlijk op een lege zolder, in de slaapkamer of aan de eettafel. Maar fotograaf Rufus de Vries uit Amersfoort liet middenin coronatijd het fietsenschuurtje in zijn achtertuin ombouwen tot ‘een fabriekje’: een prachtig vormgegeven houten thuiswerkplek om van te dromen.

7 november