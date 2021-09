Diederik Schneemann verzamelt verzamelingen: ‘Nabestaanden hebben geen idee wat ze ermee aan moeten’

Imposant is het laatste uhmn.... ‘gebruiksvoorwerp’ waar Diederik Schneemann aan werkt, ‘kunstvoorwerp’ had hier ook gekund. Het reusachtige bureau lijkt van goud, maar wie dichterbij komt ziet dat het volledig is bekleed met sigarenbandjes, veilig opgeborgen onder een laag epoxyhars. Een leven lang verzamelen steekt er in die bandjes: dit bureau draagt de dimensie tijd in zich mee, terwijl het gloednieuw is. De vorm van het oversized meubel lijkt een knipoog naar Dagobert Duck - sigaren roken past bij geldverzamelaars - maar het is de vraag of die er zijn geluksdubbeltje voor zou opgeven. De vraagprijs, die past bij een goeie BMW, diskwalificeert gierige bankiers sowieso.