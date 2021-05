Dierlijke bedrijvigheid zorgt nogal eens voor verrassingen in de tuin

Muur afbreken

Waar komen die planten vandaan? Vaak zijn het dieren die plantenzaden verspreiden: vogels eten bessen van vlier, meidoorn en lijsterbes en poepen de zaden kilometers verder weer uit. Soms zijn deze struiken welkom, maar als je ze liever niet in de tuin hebt kun je ze beter bijtijds uittrekken. Als je een vlier langer dan een jaar in een stapelmuur laat groeien moet je het muurtje afbreken om de struik er weer uit te krijgen. Want als je gaat trekken komt de hele muur mee.



Een andere plant die door vogels wordt verspreid is de karmozijnbes, een statige, bijna manshoge plant met witte bloemaren in de zomer en donkerpaarse, bijna zwarte bessen in de herfst. Dit is het pokeweed uit de USA dat in het lied Poke Salad Annie in de uitvoering van Elvis Presley wereldberoemd is geworden.