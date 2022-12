Dit betekent kerstverlichting voor je energierekening

Rechtsza­ken, schulden, uit huis gezet: hoe dit tv-programma een nachtmer­rie werd voor deelnemers

Wie heeft presentator Ty Pennington van tv-programma Extreme Makeover: Home Edition niet ooit ‘Move that bus!’ horen roepen? In deze show nam een team van experts de woning van een gezin onder handen en toverde het om tot een droomhuis. Maar veel deelnemers kwamen diep in de problemen nadat de cameraploeg hun oprit had verlaten.

27 november