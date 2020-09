Dit is het moment om winterharde tuincyclamen te planten

De cyclamen in een potje mogen duurder zijn, je weet in elk geval dat de planten levensvatbaar zijn. Er bestaan zo'n twintig soorten en in theorie zou je elke maand van het jaar een soort in bloei kunnen hebben, behalve misschien in mei. Maar sommige soorten zijn niet of nauwelijks winterhard en andere alleen bij superspecialisten te krijgen. In de tuin kom je maar een stuk of drie verschillende cyclamen tegen.



Verreweg het populairst is Cyclamen hederifolium, met blad als dat van klimop dat met zilververf beschilderd lijkt. Van elke plant is het blad anders getekend. Elk patroon is uniek, als bij een vingerafdruk. De bloemkleur varieert van wit tot licht of donker paarsroze. Cyclamen hederifolium bloeit van augustus tot eind september. Deze plant is een zomerslaper: het blad blijft de hele winter groen en verdort in mei, om pas in de nazomer weer boven te komen. Daardoor kun je de knollen planten op plaatsen die 's zomers droog en donker zijn maar 's winters vochtig en licht, dus onder bladverliezende bomen en struiken.