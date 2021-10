Dit moet je doen om je tuin klaar te maken voor de herfst (en dit vooral níet)

Make-over Designlief­heb­ber Elise werd gek van rariteiten­ka­bi­net Wilbert, die nu een minimuseum heeft

18 oktober Elise en Wilbert wonen in een prachtig vrijstaand huis, maar wisten hun smaken maar moeizaam bij elkaar te brengen. De verzamelaar (Wilbert) heeft te veel rommel, vindt Elise. Ze had niet verwacht dat een nieuw minimuseum midden in de woonkamer de sleutel tot succes had kunnen worden.