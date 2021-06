DNB-president Knot: ‘Woningmarkt dreigt vast te lopen’

Klaas Knot, president van De Nederlandsche Bank (DNB), heeft opnieuw zijn zorgen geuit over de ontwikkelingen op de woningmarkt. Dat deed hij gisteren tijdens een rondetafelgesprek met de Tweede Kamer, waar hij sprak over de risico's in het financiële stelsel. „De woningmarkt is duidelijk oververhit en dreigt zelfs vast te lopen. Voor een deel van de bevolking wordt het steeds moeilijker om een huis te kopen of te huren.”

Wat de DNB-president betreft, biedt de kabinetsformatie een uitgelezen kans om de problemen op de woningmarkt aan te pakken. In zijn oproep vond hij directeur Pieter Hasekamp van het Centraal Planbureau en Laura van Geest van de Autoriteit Financiële Markten aan zijn zijde. Ook zij maken zich al langer zorgen over de oververhitting op de woningmarkt.

Als het aan Knot ligt, wordt er vaart gemaakt met de bouw van nieuwe huizen om zo de schaarste tegen te gaan. Die schaarste zorgt voor structureel hoge prijzen. Maar bouwen alleen is niet genoeg, zo benadrukte hij nog eens. ,,De spiraal van hogere huizenprijzen en bijbehorende hypotheekschulden wordt ook aangejaagd door hypotheekrenteaftrek, ruime leennormen en subsidies voor starters.”

In zijn optiek zou de woningmarkt een stuk beter functioneren zonder die voorzieningen, en met een geleidelijke overgang van woningvermogen van box 1 naar box 3. Volgens DNB ligt prijscorrectie op de loer en houden banken al langere tijd onvoldoende rekening met de risico's op de woningmarkt.

Ondergrens

Knot liet weten dat DNB daarom heeft besloten over te gaan tot de invoering van een zogeheten ondergrens aan de risicoweging van hypotheken. Deze maatregel had de toezichthouder al in het najaar van 2019 aangekondigd, maar na het uitbreken van de coronacrisis werd die opgeschort. Knot: ,,Als het economisch herstel doorzet, zullen we de maatregel nu per 1 januari 2022 invoeren. Deze maatregel doet niets aan de oververhitting op de woningmarkt zelf, maar vergroot wel de weerbaarheid van banken tegen een eventuele omslag.”

DNB-president Knot maakt zich overigens niet alleen zorgen over ‘structurele kwetsbaarheden in de Nederlandse economie’, ook heeft hij al vaker gezegd bezorgd te zijn over het risico van scheefgroei binnen de eurozone die zijn terugslag kan hebben op de financiële stabiliteit in Nederland. ,,Voor een evenwichtig herstel uit de coronacrisis hebben alle eurolanden behoefte aan voldoende begrotingsruimte, gerichte investeringen en groeibevorderende hervormingen. Deze lijnen komen samen in het Europese herstelfonds dat ik dan ook van harte ondersteun”, klonk het.

Overigens kraakte Knot gisteren in het rondetafelgesprek ook een positieve noot. Ondanks de risico's is hij ronduit optimistisch over de vooruitzichten van de Nederlandse economie. Met het oog op de versoepelingen verwacht hij dat het herstel in de tweede helft van dit jaar flink zal versnellen. En nu dat economisch herstel onderweg is, is volgens Knot het punt bereikt dat de coronasteun moet worden afgebouwd en de normale marktdynamiek weer zijn werk kan gaan doen. ,,Te snel terugdraaien van steun kan het herstel schaden, maar ik denk dat we dat punt na het derde kwartaal echt wel voorbij zijn.”

